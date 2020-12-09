В Карелии перенесли прием заявлений на добычу медведей

Прием заявлений на весенний сезон охоты на бурого медведя перенесли из-за коронавируса. Охотников об изменениях сегодня предупредили в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.

«Прием заявлений на весенний сезон охоты на бурого медведя 2021 переносится на январь 2021 года»,

- говорится в сообщении ведомства.

Сейчас в министерстве все еще подводят итоги осенней охоты на косолапых в 2020 году. После этого станет ясно, сколько разрешений можно будет выдать на весенний сезон охоты 2021 года. Также в ведомстве обещают установить конкретную дату приема заявлений от охотников. (фото news.vtomske.ru)