Случайный знакомый украл дорогие кольца у жительницы Карелии

В полицию Питкярантского района обратилась 47-летняя жительница одного из поселков. Она рассказала, что из ее квартиры пропали два кольца с драгоценными камнями, ущерб был оценен в 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 30-летний житель Питкяранты. Он рассказал, что случайно оказался в квартире потерпевшей, куда его пригласил один из родственников женщины. Уходя, он заметил драгоценности и забрал их, после чего сдал кольца в ломбард.

Украшения изъяты и будут возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: unsplash.com