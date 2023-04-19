Прокуратура Карелии контролирует расследование педофильского скандала

Прокуратура Карелии поставила на контроль расследование дела о совершении особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних в Пряжинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее в Чалне 66-летнего сотрудника школы обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей. Возбуждены уголовные дела, для проведения предварительного расследования их объединили в одно производство. С детьми работает психолог.

По информации Telegram-канала Mash, преступления могли продолжаться с 2021 года. Якобы водитель школьного автобуса дарил детям подарки, телефоны и приглашал в баню, где мог склонять к интиму.

Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.

Кроме того, прокуратурой Пряжинского района по поручению прокуратуры республики проводится проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних. // Фото: freepik.com