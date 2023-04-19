Женщина рухнула без чувств на пешеходном переходе в Карелии

Днем 18 апреля в Медвежьегорске произошел инцидент с участием пешехода. Эпизод попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как женщина-пешеход во время движения по переходу пошатнулась и рухнула на дорогу. Ехавшие мимо водители не обратили внимания на лежащего человека и спокойно продолжали движение.

В итоге пострадавшей помогли оказавшиеся рядом сотрудники ГИБДД и пешеходы, которые увели женщину с проезжей части. // Фото: скриншот видео CityLink