Ряд домов в Петрозаводске остался без воды из-за повреждения сетей

19 апреля в 13:20 ряд домов в столице Карелии остался без воды, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе. На Пограничной выполняли земляные работы и повредили водопровод.

В зону отключения холодного водоснабжения попали дом №58 на Пограничной, а также дома 11,11-б,11-в на улице Клубная; дома 8,12,14,16, 22 на Нагорной; дома в переулке Жуковского, 4, 5, 7,10,9,12,14,11,15,18; дома 5-а, 7-а на Жуковского; дома 77, 83, 87 на Сулажгорской.

Повреждение на сетях устраняют. // фото unsplash.com