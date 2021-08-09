Случайный лотерейный билет принес мужчине настоящее богатство

Американец выиграл в лотерею 50 долларов, а затем решил испытать удачу еще раз и сорвал куш. Об этом пишет «Лента.ру».

Мужчина по имени Дерек Смит рассказал, что пришел в магазин, чтобы обналичить выигрыш. Уже на выходе из торгового учреждения он внезапно решил купить еще один билет.

Смит стал проверять билет за завтраком на следующее утро. «Когда я стер защитный слой, я подумал: "Вот это да!" Жена пылесосила, и я сказал ей: "Выключай-ка эту штуку и не расплачься"», - вспоминает мужчина.

Купленный случайно лотерейный билет принес Смиту 200 тысяч долларов (почти 14,7 миллиона рублей). «Мы страшно обрадовались! Мы танцевали и обнимались! Это просто невероятно, настоящее благословение!» - сказала жена американца.

Пара решила, что большая часть денег пойдет на оплату ипотеки, а остальные они потратят на развлечения и поделятся с детьми и внуками. Фото pixabay.com/pasja1000