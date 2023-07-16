Сложнейшая операция – хирурги пришили ребенку оторванную голову

Сложнейшую операцию провели израильские врачи. Хирурги пришили 12-летнему ребенку оторванную голову.

Мальчик получил тяжелую травму в ДТП. Он катался на велосипеде, когда его на большой скорости снес автомобиль. В результате его голова оказалась буквально отсечена от тела и держалась на коже в области шеи. Внешне голова находилась на месте, но внутри была отделена от верхних позвонков, сообщает «Доктор Питер».

Ребенка госпитализировали в Иерусалим, у него диагностировали двусторонний вывих атлантозатылочного сустава, известный как ортопедическое обезглавливание. В большинстве случаев подобные травмы приводят к гибели.

Врачи несколько часов оперировали ребенка, использовали специальные пластины и фиксаторы, в итоге им удалось спасти мальчику жизнь. Ребенка выписали из больницы и отправили домой, его ждет реабилитация. По словам врачей, мальчик может ходить без помощи посторонних. // фото unsplash.com