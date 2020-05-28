Сломанный банкомат спас женщину от почти полумиллионного долга

Мошенническая история с неожиданно счастливым концом приключилась с жительницей Медвежьегорского района Карелии. От необдуманного поступка женщину спасла случайность: банкомат, которым она собиралась воспользоваться для перечисления денег на счет аферистов, был сломан.

Выяснилось, что с женщиной связались незнакомцы, представившиеся сотрудниками банка. На протяжении пяти часов женщину убеждали оформить на себя кредит. В итоге она поддалась на уговоры мошенников и оформила займ размером 450 тысяч рублей.

«Женщина отправилась к банкомату, чтобы довести задуманное злоумышленниками до конца. От необдуманного шага её спасла сама техника – банкомат, к которому она пришла, не работал. Жительница города отправилась домой, где рассказала о произошедшем мужу. Тот сразу понял, кто именно действует от лица банковских работников, пресек дальнейшие разговоры и вызвал полицию», - рассказали в пресс-службе МВД.