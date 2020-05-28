28 мая 2020, 09:58
Происшествия

Житель Мурманской области устроил ДТП в Карелии

По сообщению ГИБДД, автомобилисту грозит лишение прав за нахождение на месте дорожной аварии в состоянии опьянения

Автомобиль «Рено Меган» под управлением 52-летнего жителя Кандалакши съехал в кювет на дороге «Подъезд к п. Хийтола» в Лахденпохском районе.

По сообщению  Госавтоинспекции, водитель автомобиля неправильно выбрал скорость и не справился с управлением.

Травмы получила 44-летняя пассажирка, жительница  Кандалакши. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. Пострадавшую госпитализировали.

По сообщению дорожной полиции, на месте аварии водитель находился в состоянии опьянения. Мужчина пояснил, что выпил уже после ДТП. Ему грозит лишение прав, проводится проверка.

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Обсудить
просмотр
168511
Метки: 
Лахденпохский район
новости Карелии
ДТП
Кандалакша
ГИБДД