Слепая собака пять дней шла по морозу к бывшему хозяину

В Польше пес по кличке Гэри убежал от нового хозяина и пять дней шел в дом волонтера, который забрал его на передержку из приюта. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.

12-летнюю слепую дворнягу отловили на улицах Гданьска четыре года назад. Все это время пес жил в приюте. Затем его взял на передержку волонтер благотворительной организации. Пес три недели прожил в его доме и сдружился с соседскими детьми. Но затем в организацию обратился пожилой человек, который захотел забрать собаку. Зоозащитники отдали ему Гэри.

Но пес не захотел жить у нового хозяина. Через день после переезда он вырвался из ошейника и сбежал. Зоозащитники начали его поиски. В итоге Гэри через пять дней нашла девочка, с которой он подружился, пока жил на передержке. Пес спал в лесу на морозе недалеко от дома волонтера.

«Гэри сам выбрал себе семью, и мы уважаем его решение. Он останется со своими временными хозяевами навсегда. Мужчина, который хотел приютить его, понимает ситуацию, и мы подберем ему нового друга», - отметила представитель благотворительной организации. Фото со страницы Paka dla Zwierzaka в Facebook