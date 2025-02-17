Следы волков и горностаев: как в Кижском заказнике считают зверей

С 14 по 16 февраля в Кижском заказнике прошли зимние маршрутные учеты диких животных. Сотрудники оперативной группы Водлозерского парка, вооружившись лыжами, записными книжками и навигаторами, обследовали территорию в поисках следов местных обитателей. Заместитель директора по охране территории парка Надежда Гейтман сообщила, что государственные инспекторы прошли более 20 километров по заповедной зоне.

Процесс зимнего учета занял два дня. В первый день инспекторы выполняли так называемую «затирку» — они прошли по заранее определённым маршрутам и затёрли все обнаруженные следы, уделив особое внимание следам крупных хищников. На следующий день они вернулись на те же маршруты для подсчета свежих следов. В ходе учета были обнаружены следы волков, лисиц, норок, зайцев, горностаев, куропаток, куниц, лосей и белок.

Зимние учеты проводятся для определения численности и плотности популяций животных и птиц на охраняемой территории. Особое внимание уделяется редким видам, занесённым в Красные книги, а также животным, редко встречающимся в данной местности. В этот раз редких животных обнаружить не удалось, однако госинспекторы зафиксировали следы горностая. По словам сотрудников парка, увидеть это животное сложно из-за его осторожности, а его следы нередко трудно распознать.

После завершения учетов инспекторы заполнят специальные карточки и передадут собранные данные в отдел экологического мониторинга парка. Эти сведения помогут уточнить численность диких животных на территории заказника.

Ранее в лесах Карелии началась перепись дикой фауны, в рамках которой проводится учёт 12 видов зверей и 4 видов птиц, причём для каждого охотничьего угодья собирается отдельная информация. // фото: Водлозерский парк