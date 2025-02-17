Жилье дали, а как в нем жить, не сказали

Текст: Алина Гапеева, фото: Любовь Левина

Надо совершить марш-бросок на пятый этаж, чтобы принести питьевую воду. Горячей воды и возможности помыться нет. Слив унитаза осуществляется из ковшика принесенной водой. К тому же дикий холод в помещениях… Это еще не все прелести жизни в маневренном фонде, о которых рассказала пудожанка Любовь Левина.

Коммуналка по-пудожски

Несколько комнат пятого этажа в здании бывшего общежития филиала ГАПОУ РК «Северный колледж» в Пудоже по адресу: ул. Пионерская, 69 б, занимают люди, оставшиеся в силу жизненных ситуаций без крыши над головой. Здесь вынуждены ждать нормальное жилье восемь человек (семь пенсионеров и мужчина работоспособного возраста). Четыре этажа здания занимают государственные организации. Пятый этаж, где прежде находился офис мирового судьи, городская власть распорядилась отдать под маневренный фонд. Это жилье представляет собой длинный коридор с дверями, которые открываются в комнаты. Жильцами пока заняты восемь помещений. Можно назвать коммуналкой советских времен, впрочем не совсем. В этом благоустроенном доме нет благоустройства. Выделив комнаты, никто не подумал о людях, которые будут здесь жить...

Утро в этой квартире начинается не с кофе, а с томительного ожидания очереди в уборную. Ничего удивительного: туалет здесь один на всех.

«Унитаз протекает, слив не работает. В туалете всегда есть запас воды в бутылях»,

— деликатно о важных вещах рассказала Любовь Левина.

К сожалению, обитающие здесь квартиросъемщики лишены самого необходимого помещения – кухни. Про то, чтобы принять душ или ванну, обитателям этой «вороньей слободки» мечтать не приходится, возможности помыться у них попросту нет.

«Я в городскую баню могу сходить. Помыться там стоит 300 рублей. За месяц на банные услуги у меня уходит 1500 рублей. А вот некоторые пожилые соседки баню видят раз в месяц, а то и реже. Одна из них – лежачая, о ней вообще разговор отдельный»,

— переживает Любовь Ивановна.

С проблемами жильцов маневренного фонда женщина обращалась в Пудожскую администрацию и получила ответ:

«При наличии денежных средств в бюджете администрации в 2025 году в рамках реализации муниципальной программы «Проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пудожского городского поселения», будет рассмотрен вопрос по оборудованию душевой кабинки и кухонного помещения в жилом помещении».

Ответ, конечно, обнадеживающий, только вот конкретных сроков чиновники в письме предусмотрительно не указали, чтобы избежать обязательств.

Люди надеются, что к душевой кабине городские власти догадаются приобрести и водонагреватель.

А пока они сами, как могут, обустраивают свою жизнь. В каждой комнате стоит плитка, на которой квартиросъемщики готовят пищу и греют воду для различных надобностей, например, помыть посуду.

Кстати, о воде. Любовь рассказала, что люди не отваживаются пить воду из кранов, так как она имеет специфический цвет и запах, а посуда после мытья этой жидкостью покрывается склизким налетом. Вот и приходится жильцам «времянки» обеспечивать себя покупной водой. Правда, живущие здесь пожилые люди не обладают богатырским здоровьем, поэтому марафон по лестнице на пятый этаж с канистрами в руках им дается с трудом.

В общем коридоре и в комнатах очень холодно. Людям приходится кутаться, от повышенной нагрузки розетки начинают плавиться.

«На случай пожара у нас нет ни огнетушителей, ни пожарного выхода. Я обращалась к пожарным с нашими проблемами, а они меня даже слушать не стали»,

— беспокоится квартиросъемщица.

Очевидно, что проживание в маневренном жилье для людей превратилось в тест на выживание. Ко всему прочему, за все эти неудобства квартиросъемщики вынуждены платить, как за благоустроенное жилье. С учетом электричества, коммунальных услуг и оплаты соцнайма у Любови Тихомировой, занимающей одну комнату, расходы за месяц составляют семь тысяч рублей. Добавим траты на городскую баню и покупку питьевой воды... Между тем пенсия у женщины мизерная, поэтому не удивительно, что растут долги.

Почти два года прошло с тех пор, как Любовь Левина заключила с городской администрацией договор найма жилого помещения маневренного фонда. В мае этого года срок истекает, но шансы получить человеческое жилье сводятся нулю. В очереди на улучшение жилищных условий она числится 102-й по списку.

«В администрации мне сказали, что договор будет продлен. Мне интересно, сколько по времени мы будем проживать в маневренном жилье? Сколько продлится временная регистрация? Знаю, что у нас в районе будут строить туристический комплекс, на это выделены большие деньги… Видимо, туристы Пудожу нужны, а пудожане нет»,

— сетует женщина.

«Временное жилье – самое постоянное» — вспоминается цитата из фильма «Одиноким предоставляется общежитие». Время идет, чиновники меняются, только квартирный вопрос остается неизменным. Видимо, власть имущие слишком далеки от народа. Кажется, это кто-то уже говорил…

