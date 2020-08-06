06 августа 2020, 19:23
Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты
Материальный ущерб работнику составил 39 тысяч рублей
Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Речь идет о 39 тысячах рублей. Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 3 лет.
По версии следователей, «в 2020 году неустановленное лицо из числа работников индивидуального предпринимателя при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату и иные установленные законом выплаты работнику, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты».
Обстоятельства преступления устанавливаются. Также принимаются меры для восстановления нарушенных прав работника.