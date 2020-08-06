Мужчину будут судить за убийство в полицейской машине в Петрозаводске

Прокурор города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве человека в отсеке для задержанных полицейского автомобиля.

Напомним, резонансный случай произошел 28 февраля 2020 года на улице 8 Марта в Петрозаводске. По версии следователей, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в состоянии алкогольного опьянения. В спецотсеке для задержанных мужчина достал из кармана куртки нож и ударил другого задержанного в шею. В результате потерпевший умер на месте происшествия.

Обвиняемый признал свою вину частично, сообщает прокуратура. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения направят на рассмотрение в суд.

Напомним, Следком Карелии также возбудил уголовное дело в отношении сотрудников патрульно-постовой службы полиции по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего».