Петрозаводчанка попыталась дать взятку полицейскому, но попалась

Жительница Петрозаводска, желая избежать ответственности за совершенные административные правонарушения, предусмотренные ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) и ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка), находясь в помещении отдела полиции, передала сотруднику 10 000 рублей как вознаграждение за не составление в отношении нее материалов об административных правонарушениях, сообщает прокуратура Карелии.

После передачи взятки женщина была задержана и созналась в совершенном преступлении.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ – дача взятки сотруднику полиции за совершение им заведомо незаконных действий и бездействие.

Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.