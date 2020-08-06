Вор продал похищенный аккумулятор, но попался на снастях

Сотрудники МВД по Олонецкому району установили подозреваемого в краже, совершенной из рыбацкой избушки на берегу Ладожского озера, сообщает МВД по РК.

Из домика были похищены аккумулятор и рыболовные снасти. Ущерб от от кражи был оценен в несколько тысяч рублей.

Полицейские установили, что местный житель, перебивающийся случайными заработками, приехал на берег в поисках черники, но ягод он не нашел. Зато обнаружил постройку, внутри которой хранились ценные вещи.

По версии следствия, похитив их, 31-летний подозреваемый сбыл аккумуляторную батарею, а снасти оставил для собственного пользования. Их и изъяли сотрудники полиции.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, возбуждено и расследуется уголовное дело.