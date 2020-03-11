Следователи разберутся, почему ветеран живет в невыносимых условиях

В Карелии следователи попытаются разобраться, почему 91-летняя женщина-ветеран проживает в ненадлежащих жилищных условиях в аварийном бараке в Медвежьегорске.

Процессуальная проверка по факту не обеспечения надлежащих жилищных условий жителям дома в Медвежьегорске началась после публикаций в СМИ. Об этом сегодня вечером сообщили в Следкоме.

Пожилая женщина вместе с другими людьми выживает в деревянном доме, подлежащем расселению. Однако местные власти не предоставили людям жильцам другое жилье.

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц и примут процессуальное решение.

На ситуацию с живущей в бараке пожилой женщиной обратил внимание и глава Карелии. Как написал в соцсети Артур Парфенчиков, дом №11 на Санаторной улице давно получил статус аварийного. Затем решением городской администрации его признали пригодным для проживания и включили в программу капремонта. Решение отменил суд. В итоге дом запланировали расселить на третьем этапе программы к 2021-2022 году.

По словам главы, в республике к этому этапу планируют приступить досрочно.

«Как только Карелия получит средства для расселения дома на ул. Санаторной, а также другого аварийного жилья в Медвежьегорске, мы планируем приобрести квартиры на вторичном рынке либо предложить людям компенсацию. Рассчитываем, что это произойдет уже во втором полугодии этого года»,

- написал Парфенчиков.

Фото: vk.com