Следователи проводят проверку после обнаружения тела мужчины

Стали известны некоторые обстоятельства обнаружения тела пропавшего мужчины, которого искали в Карелии с 23 мая.

Виталий Р., 1985 года рождения, ушел из дома, перестал выходить на связь с близкими. 7 июня его тело обнаружили на берегу озера Укшозеро между деревнями Царевичи и Шуйская Чупа Прионежского района. В Следкоме начали проверку. По сведениям экспертов, на теле не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, обстоятельства гибели установит Следком РК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. // фото СУ СК по РФ