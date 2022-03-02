02 марта 2022, 13:13
Следком расследует убийство в исправительном центре в Сегеже
Труп мужчины обнаружили в начале года, следователи возбудили уголовное дело
Следственный отдел Сегежи расследует уголовное дело, возбужденное после обнаружения тела мужчины на территории исправительного центра №1.
Уголовное дело возбуждено по статье «убийство». Об этом сообщили нашему изданию в пресс-службе карельского Следкома.
Тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено 10 января. Обстоятельства произошедшего в ФКУ ИЦ-1 УФСИН по Карелии устанавливают следователи. (фото vk.com)