02 марта 2022, 13:13
Происшествия

Следком расследует убийство в исправительном центре в Сегеже

Труп мужчины обнаружили в начале года, следователи возбудили уголовное дело

Следственный отдел Сегежи расследует уголовное дело, возбужденное после обнаружения тела мужчины на территории исправительного центра №1.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство». Об этом сообщили нашему изданию в пресс-службе карельского Следкома.

Тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено 10 января. Обстоятельства произошедшего в ФКУ ИЦ-1 УФСИН по Карелии устанавливают следователи. (фото vk.com)

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новости Карелии
Сегежа
Убийство
Следком
исправительный центр