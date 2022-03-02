Следком расследует убийство в исправительном центре в Сегеже

Следственный отдел Сегежи расследует уголовное дело, возбужденное после обнаружения тела мужчины на территории исправительного центра №1.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство». Об этом сообщили нашему изданию в пресс-службе карельского Следкома.

Тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено 10 января. Обстоятельства произошедшего в ФКУ ИЦ-1 УФСИН по Карелии устанавливают следователи. (фото vk.com)