Девушка тайком взяла паспорт сожителя и оформила микрозайм

Представитель микрофинансовой организации обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что один из клиентов ни разу не заплатил по взятому кредиту. В итоге оказалось, что мужчина вообще не знал про этот заем, сообщили в МВД Карелии.

Когда со злостным неплательщиком связались, он заявил, что не оформлял никаких кредитов. Но паспортные данные в договоре были его. Мужчина предположил, что кто-то взял заем без его ведома.

Сотрудники угрозыска установили, что это сделала 20-летняя сожительница петрозаводчанина. Девушка призналась, что воспользовалась моментом и без разрешения взяла чужой паспорт.

Потом она через интернет оформила по нему долговые обязательства. Полученные 18 тысяч рублей потратила на личные нужды, так и не осуществив по кредиту ни одного платежа.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: ulianapinto/pixabay.com