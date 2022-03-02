Один человек погиб и 36 пострадали в ДТП в феврале на дорогах Карелии

В 29 дорожных происшествиях в Карелии пострадали 36 человек, еще один участник движения погиб. Такие данные за февраль приводит сегодня Госавтоинспекция республики. Из-за опасного выезда на встречную полосу произошло четыре аварии, в которых один погиб и еще четверо пострадали.

Наиболее частой причиной ДТП в ведомстве назвали несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. Всего таких аварий – 12. В прошлом месяце в авариях пострадали восемь детей – два пешехода и шесть пассажиров.

Также участниками аварий стали четыре пешехода, трое из них переходили проезжую часть вне пешеходного перехода/перекрестка. (фото pixabay.com, Bru-nO)