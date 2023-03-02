Слабую метель прогнозируют на пятницу в Карелии

Завтра, 3 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -7°С, днем 0, -2°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до -13°С, днем -4, +1°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-7, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -2-7, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -3+1, переменная облачность, возможен небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com