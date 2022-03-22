Сквер имени разведчика Рихарда Зорге появится в Петрозаводске

На очередном заседании комиссии по культурно-историческому наследию в Петрозаводске решили назвать городской сквер в честь легендарного советского разведчика Рихарда Зорге и его жены Екатерины Максимовой. Сделать это предложил историк и журналист Юрий Шлейкин, сообщил мэр карельской столицы Владимир Любарский.

К предложению Юрия Викторовича прислушались, ведь супруга Героя Советского Союза – уроженка Петрозаводска. В честь Зорге и Максимовой назовут территорию рядом с пересечением Закаменской набережной и улицы Анохина.

Построенный к 100-летию Карелии Центр спортивной гимнастики на Повенецкой будет носить имя Заслуженного тренера Российской Федерации Сергея Загорских. Почти 40 лет он работал в ДЮСШ №1 Олимпийского резерва и подготовил целую плеяду гимнастов.

Члены комиссии поддержали также идею именования одной из перспективных улиц Петрозаводска в честь Петра Дорошина - российского горного инженера, одного из первых первооткрывателей золота на Аляске, уроженца и жителя Петрозаводска.

Имя нашего земляка носят озеро, ледник, небольшой залив озера Скилак и улица в Анкоридже. Убежден, что и на исторической родине Петра Дорошина должны знать,

- сказал Любарский. // Фото: fsrbit.ru