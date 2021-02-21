Скульптор рассказал, каким будет памятник Гаскойну в Петрозаводске

Текст: Хельга Белянцева

В этом году в Петрозаводске появится новый памятник – великому металлургу, изобретателю, талантливому управленцу Чарльзу Гаскойну, который в течение 20 лет руководил Олонецкими заводами в Карелии. Над созданием монумента работает московский скульптор Виталий Шанов. На литейном заводе «Петрозаводскмаш» уже отливают детали будущей фигуры.

Пятиметровая скульптура, вписанная в архитектурную композицию, будет установлена на проспекте Карла Маркса – бывшей Английской улице, где с конца XVIII века жили шотландские и английские специалисты, прибывшие в Россию налаживать литейное производство. Сам Гаскойн также проживал неподалеку – построенный для него деревянный дом сохранился до наших дней и носит название «Дом горного начальника».

Дом горного начальника. Фото: upload.wikimedia.org

Сейчас историческое здание реставрируют. Фото Хельги Белянцевой

Чарльз Гаскойн (1737-1806) известен как директор знаменитой Карронской компании в Шотландии, изобретатель нового вида корабельного орудия – пушки, получившей название каронада (или гасконада – в честь ее создателя). В 1786 году Гаскойн по приглашению Екатерины II прибыл в Петрозаводск, чтобы принять руководство Олонецкими заводами – Александровским и Кончезерским. Он привез с собой специалистов – металлургов и пушкарей, новое оборудование и даже запас каменного угля.

При Чарльзе Гаскойне Александровский завод стал ведущим предприятием в России того времени. Здесь появились многие технические новшества – первая в стране железная дорога, предназначенная для транспортировки пушек, первая паровая машина системы Уатта, чугунные воздуходувные машины, т. н. «самодувные» печи, сверлильные станки и др.

Благодаря проведенной Гаскойном модернизации производства Александровский завод стал выпускать лучшие пушки в России – знаменитые гасконады. Продукция пушечного завода произвела большое впечатление на Александра Суворова, который посетил Петрозаводск в 1791 году. Хорошо известны слова великого полководца из его донесения императрице по возвращении в Петербург:

«Слава наместнику! Гаскойн велик. Составные его лафеты отнюдь не подозрительны. Петрозаводск знаменит».

Кроме оружия и различной бытовой утвари, на Александровском заводе выпускали также чугунное литье – в основном это были ажурные решетки и ограды, которыми украшали парки, набережные и дворцы Санкт-Петербурга. В Петрозаводске образец такого литья можно увидеть на площади Ленина – это фигуры двух львов, украшающих крыльцо Министерства культуры Карелии.

В России Чарльз Гаскойн, которого здесь называли Карл Карлович, занимался не только Олонецкими заводами. Он также построил Луганский завод, руководил Адмиралтейскими Ижорскими заводами в Санкт-Петербурге. До конца жизни он возглавлял все предприятия, порученные его попечению, однако именно с Петрозаводском был связан особенно тесно и здесь завещал себя похоронить, что было исполнено после его смерти в 1806 году.

Директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг считает, что памятник Чарльзу Гаскойну нужно было установить в Петрозаводске уже давно.

– Мы в долгу у него – могилу не сохранили, в 30-е годы ее сровняли с землей, – рассказал Михаил Гольденберг журналисту портала «Петрозаводск говорит». – А ведь Гаскойн был лучшим металлургом Европы, и при нем в Петрозаводске выпускали лучшие пушки!

– Он проявил себя и как талантливый инженер и организатор производства, – продолжает директор музея. – Например, увидел, что у российских чиновников проблема с форменными пуговицами, и основал пуговичную фабрику при Александровском заводе. Она снабжала пуговицами все губернии! На этой фабрике он также обучал детей мастеровых.

Одним словом, у памятника Гаскойну экскурсоводу будет что рассказать. Город обретет прекрасный историко-культурный объект. И место для памятника выбрали хорошее, с видом на бывший завод. От него, правда, остались только два корпуса, да и те более позднего времени.

Место на проспекте Карла Маркса, где будет стоять памятник Гаскойну. Фото Хельги Белянцевой

– Интересную работу мы провели со скульптором Виталием Шановым, – рассказывает Михаил Гольденберг. – Обсуждали, какая у Гаскойна может быть прическа, обувь, камзол, должны ли быть кольца на руке, будет ли он одет в форму (Чарльз Гаскойн находился на государственной службе в чине действительного статского советника. – Прим. авт.).

По словам Михаила Гольденберга, Петрозаводские краеведы давно высказывали мысль о создании памятника Гаскойну, и теперь эту идею поддержали правительство Карелии и литейный завод.

Директор завода «Петрозаводскмаш» Вадим Тряпичкин сообщил порталу «Петрозаводск говорит», что сейчас именно руководство завода стало «идеологами, организаторами и придумщиками» проекта установки в столице республики памятника знаменитому металлургу. Вадим Александрович организовал рабочую группу, которая занимается воплощением проекта. Благодаря ей удалось убедить правительство Карелии в необходимости поставить в Петрозаводске памятник Гаскойну, и найти деньги для этой цели.

Есть у членов рабочей группы и более далеко идущие планы – учредить премию Чарльза Гаскойна и установить точную копию памятника в Эдинбурге, на родине великого металлурга.

Сейчас на «Петрозаводскмаше» отливают фрагменты будущей фигуры. Директор завода ориентировочно назвал сроки готовности памятника – июнь-июль 2021 года.

– Мы не торопимся, качество для нас важнее, – говорит Вадим Тряпичкин.

Автор проекта памятника Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске – московский скульптор Виталий Шанов. Он создал памятники многим историческим персонажам и знаменитостям (Кларе Лучко в Краснодаре, художнику Александру Киселёву в Туапсе, генералу Ивану Черняховскому в Москве, А. С. Пушкину в Бресте и др.). Один из последних проектов Шанова – изготовление барельефов и скульптур для Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Практически все произведения скульптор создает в соавторстве со своей супругой Дарьей Успенской. И петрозаводский памятник Чарльзу Гаскойну не стал исключением.

Виталий Шанов. Фото из личного архива

По просьбе портала «Петрозаводск говорит» Виталий Шанов рассказал о работе над памятником и о том, что будет из себя представлять монумент.

– Виталий Дмитриевич, почему именно вас пригласили для создания памятника в столице Карелии?

– Проводился конкурс, и наша идея организаторам понравилась тем, что мы придумали атмосферное решение – не просто памятник, а целый архитектурный комплекс – амфитеатр с решетками, на которых отражена история завода.

– Чем вас лично привлекла идея работы над памятником Гаскойну?

– Прежде всего, богатой историей самого города Петрозаводска и литейного завода. И удивительной историей приезда Чарльза Гаскойна на завод – проводилась долгая дипломатическая работа, чтобы он приехал. Такой, можно сказать, роман VXIII века. Благодаря этому человеку удалось совершить большой прорыв и в литейном деле, и в пушечном деле. Всегда интересно работать с персонажами, которые не просто вошли в историю, а сами историю создали.

– Какой образ вы стремились создать, какие черты Гаскойна старались отразить?

– В первую очередь, необходимо было, чтобы он был похож на англичанина, на шотландца, чтобы он не был русским мужиком. Для этого я смотрел английские портреты. Сохранилось всего три портрета Чарльза Гаскойна – две картины и рельеф, где он изображен в профиль. Конечно, маловато, но я считаю, что характер, который мы создали, совпадает с его личностью.

Карл Гаскойн. Конец XIX в. Олонецкие заводы. Чугун, литье. Фото: metalspace.ru

Представьте, каково создать такое предприятие! Все продумать, привезти, организовать. Это, конечно, человек выдающихся организаторских способностей. А еще и общаться с иноземцами, людьми, говорящими на другом языке – это ведь сложно!

Поэтому мы изобразили Чарльза Гаскойна волевым человеком, в английском костюме, в руке у него свиток с планом завода, чертежом преобразований. И, поскольку в Карелии суровый климат, он одет в шубу. Это еще и символ того, что он обрусел. Во взгляде Гаскойна, который направлен в будущее, читается мужской сильный характер. Он как будто видит, как завод разрастется и преобразуется.

Сама архитектурная композиция придумана как некий амфитеатр, «карман» в форме апсиды, куда смогут заходить горожане и туристы для осмотра памятника. Вечером его будут подсвечивать фонари, рядом установят лавочки, на которых можно посидеть и отдохнуть.

Фигура будет отлита из бронзы, а постамент – из чугуна, поскольку завод выплавлял чугун. Две боковые решетки с рельефами тоже из чугуна. На них изображено производство того времени – литейные трубы, печи, машины для сверления пушек, лошади, которые тянут вагонетки с пушками. Известно, что на Александровском заводе впервые в России использовались рельсы.

Кроме того, там можно будет прочитать цитаты, в том числе Суворова, даты жизни Гаскойна и его работы в Петрозаводске. На фонарях будут размещены гербы Российской империи того времени. А на ступенях площадки перед памятником будет лежать карта бывшей Английской улицы, где установят памятник. Глядя на карту, мы сможем представить город того времени. Мы использовали исторический пейзаж с гравюры, которая хранится в Национальном музее Карелии. Края амфитеатра завершаются композициями из пушек, также фонари сделаны в виде пушек.

– Вы бывали в Петрозаводске, на том месте, где будет стоять монумент?

– Конечно, я приезжал в Петрозаводск четыре раза, сам выбирал место для памятника. Он будет стоять на фоне бывшего Александровского завода, где до наших дней сохранились здания цехов.

– Могли бы вы рассказать об этапах работы над памятником?

– Мы работали над проектом около года, непосредственно к изготовлению памятника приступили этим летом. За три месяца вылепили решетки и фигуру Гаскойна. По готовности все отправляли в Петрозаводск, на литейное предприятие, где работают уникальные специалисты.

– Почему, когда вы рассказываете о работе над проектом, говорите «мы сделали», «мы решили» – вам кто-то помогал в творческом процессе?

– Мы все делаем вместе с моей супругой Дарьей Успенской. Хотя говорят, что автор проекта Виталий Шанов, но мы всегда работаем вместе, поэтому она – мой соавтор. У нас в семье пять скульпторов – целая династия. И, конечно, мастерская у нас большая, работают с нами и многие помощники.

– А когда на заводе будут собирать фигуру Гаскойна, вы приедете контролировать этот процесс?

– Обязательно! Мне придется приехать несколько раз, когда начнем все собирать, стыковать, обрабатывать. Буду помогать коллегам – мастерам-литейщикам. Потом еще надо будет собирать архитектуру, проводить каменные работы.

– А на открытие памятника планируете приехать?

– Конечно, это ведь самое главное мероприятие! (Смеется). Буду рад приехать. Открытие приурочат, скорее всего, к какому-либо важному событию в Петрозаводске, возможно, ко Дню города.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о том, что в городе было найдено место захоронения Чарльза Гаскойна, а также пруд, который он вырыл рядом со своим домом.