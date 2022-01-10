Скромный рождественский подарок сделал студента миллионером

Студент из США получил в подарок от матери на Рождество лотерейный билет, который принес ему выигрыш в миллион долларов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на UPI.

Студент старших курсов по специальности «математика» из Университета Вирджинии Брайан Донохью проснулся рождественским утром и нашел в своем рождественском чулке скромный подарок от матери - лотерейный билет.

Студент проверил результаты розыгрыша и был ошеломлен - его билет выиграл первый приз, который составил миллион долларов.

Молодой человек отметил, что часть выигранных денег потратит на оплату обучения. Фото pixabay.com/Maklay62