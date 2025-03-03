Скоростной спуск в тазиках не оставил равнодушными петрозаводчан

Скоростной спуск на хозяйственных тазиках! Это тоже своего рода спорт. Такие соревнования прошли в Петрозаводске ровно 20 лет назад уже во второй раз.

Организаторы надеялись, что в 2005 году состязания станут международными. В них собирались участвовать как минимум два гонщика из Финляндии. Но по каким-то причинам иностранцев в тазиках замечено не было. А среди петрозаводчан самыми активными оказались дети и пенсионеры. Некоторые ветераны посвятили свой заезд 60-й годовщине Великой Победы. Как и в предыдущем году самым надежным и скоростным транспортным средством оказался «таз эмалированный». Шайки и ванны из пластика конкуренции не выдерживали.

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«Самое интересное». Так назвали свой первый серьезный премьерный спектакль студенты кафедры основ актерского мастерства. В консерватории Петрозаводска это был уже не первый набор будущих артистов.

Хорошо все же быть актером – даже зачеты у них проходят не как у обычных студентов. Этот спектакль когда-то был просто зачетным заданием по технике речи. И вот – стал творческой работой для всех студийцев.

«Мы выбрали сказку, текст, историю, и постепенно с помощью студентов, с помощью наших придумок эта история обросла какими-то фишками, стишками, молодежными шутками. И получилась совсем другая история»,

- рассказывала педагог по речи Ольга Портретова, которая сама когда-то училась в студии и стала актрисой Национального театра.

«Нам сказали, это будет общий спектакль. В ходе репетиций наши идеи заминались», - рассказывали ребята. Самое интересное, что приготовили молодые артисты зрителям, журналистам не показали, сохраняли интригу.

«Самое интересное начинается сейчас! – считала Ольга Портретова. – Когда мастер взял эту историю и хочет сделать из нее настоящий спектакль».

А мастером тогда был Арвид Зеланд. Он приехал в Петрозаводск, чтобы помочь своим ученикам поставить первый серьезный спектакль на большой сцене. Он тогда руководил театром в Санкт-Петербурге. Но оставить свой курс без поддержки не мог. Студентам пришлось не только учиться, но и вспоминать: «Нужно было отпустить себя, вспомнить себя ребенком». Спектакль был рассчитан на детскую аудиторию. Но как считали сами авторы, должен был понравиться и взрослым. «Для детей, студенчества, юношества. Для всех, кого привлекает молодая энергия, задор, юмор. Зажигательная сила», - пояснил руководитель курса Арвид Зеланд. Спектакль для студентов кафедры актерского мастерства стал первым серьезным испытанием сценой. Но не последнее. В апреле молодые актеры готовились представить свое новое творение по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание».

В Музее ИЗО РК открылась выставка акварелей Александра Каштанова. Экспозиция называлась «Поморские новеллы».

Все работы, представленные на выставке, появились у Александра Каштанова после творческих поездок по Белому морю. В каждой, как уверял художник, отразилось духовное богатство тех прекрасных мест. Он рассказывал: «Мы побывали в таких местах, где почти не ступала нога человека. Соприкоснулись с дикой природой. Мы писали духовные пространства».

На так называемом «острове духов» художник создал триптих. Он уверял, что таинственные камни появились там несколько тысяч лет назад. По преданиям древних саамов причудливо расположенные глыбы обладают магической силой. Как и произведение самого Каштанова, добавила куратор выставки Надежда Воронина: «Поморье, его аромат, своеобразие этого края звучит здесь в полную мощь. Кроме того, тут очень много лирических мотивов нежным камертоном дополняют выставку».

Путешествие художника на Белое море вполне можно было назвать экстремальным. Поездки на самые далекие острова, ночевки под открытым небом, холодные ветра карельского Севера. Вместе с тем это и новые впечатления, большой творческий импульс.

Таким было 3 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.