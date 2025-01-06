Скорая помощь здесь не пройдет: в Лоухском районе не чистят дороги

В нашу редакцию обратились жители Малиновараккского сельского поселения Лоухского района - в деревнях и поселках не чищены дороги. На станции Полярный круг последний раз чистили дорогу в ноябре.

Большие сугробы не преодолеет никакая машина, только снегоход, рассказывают местные жители. В ноябре глава Малиновараккского сельского поселения Валерий Сидорко сообщил, что трактор сломался, но его починят к 26 декабря. А до 31 декабря - то есть к Новому году - все дороги от снега почистят. Наступает Рождество, но почищенных дорог как не было, так и нет.

На станции Полярный круг постоянно проживают три человека, всем им больше 70 лет. Если кому-то из пенсионеров понадобится скорая медицинская помощь, получить ее будет крайне трудно.

На станции Полярный круг находится кладбище - единственное на несколько близлежащих деревень. Добраться до могил усопших родственников тоже нет никакой возможности.