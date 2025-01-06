В МЧС Карелии рассказали о правилах безопасности в Рождественскую ночь

7 января православные христиане отмечают один из главных праздников — Рождество Христово. По традиции, в этот день проходят торжественные религиозные мероприятия, которые начинаются в сочельник. Вечером 6 января и ночью верующие готовятся к празднику, посещают богослужения и принимают участие в торжественных трапезах.

Главное управление МЧС России по Республике Карелия рекомендует гражданам следовать правилам пожарной безопасности во время посещения храмов:

- Будьте осторожны, когда зажигаете свечи от подсвечников. Закатывайте рукава одежды;

- Под свечой держите носовой платок, чтобы избежать контакта кожи с горячим воском и предотвратить возможное случайное опрокидывание свечи;

- Чтобы избежать пожара, необходимо тщательно закрепить головные уборы и убрать волосы, особенно когда наклоняете голову;

- Следите за тем, чтобы дети не держали зажжённую свечу рядом со своей и вашей одеждой;

- Не зажигайте вместо свечей легковоспламеняющиеся предметы;

- Старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;

- В случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

- Изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько. Убедитесь, что все двери на выход открыты;

- В случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь, покиньте молельный зал быстро, не создавая паники и давки;

- По окончании мероприятий выход из помещений и сооружений должен осуществляться организованно. Не следует торопиться, мешать другим и создавать давку.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 (01) или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112. Единый «телефон доверия» Главного Управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99. // Фото: МЧС Карелии.