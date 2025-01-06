Итоги года от поисковиков: 13 человек в Карелии до сих пор не найдены

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» подвели итоги прошедшего года. За 2024 год в «ЛизаАлерт» Республики Карелия поступило 189 заявок. Из них найдены живыми — 138. Надены погибшими — 27. Остались не найдены — 13 человек.

Только за декабрь поступило 9 заявок, из них найдены живыми 6 человек, найдены погибшими 3.

"За сухими цифрами кроются радость и горе, силы и эмоции не только родственников, но и добровольцев, участвовавших в поисках. Поиски тех, кто не был найден, продолжаются",

- написали в паблике отряда.

В «ЛизаАлерт» делают все возможное, чтобы найти тех, кто не найден до сих пор. Выезжают экипажи на задачи, распространяются ориентировки по соцсетям, уточняются свидетельства, и, конечно, обращаются за помощью к жителям Карелии.

Если вы узнали кого-то из пропавших, знаете что то о его местонахождении, позвоните по телефону нашей горячей линии 8-800-700-54-52. Возможно, вы поможете человеку вернуться домой. // Фото: «ЛизаАлерт».