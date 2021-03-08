Скончался народный артист России Борис Бирюков

Ушел из жизни знаменитый дрессировщик львов Борис Бирюков. Ему было 84 года. О смерти народного артиста РСФСР сообщили в Росгосцирке.

«Борис Бирюков воспитал целую плеяду учеников, которые сейчас с успехом выступают в различных уголках нашей страны и мира. Это большая потеря для отечественного цирка», - сообщили в пресс-службе организации.

Бирюков был цирковым артистом в шестом поколении, по материнской линии он связан с цирковой династией Танти. Выступать он начал в возрасте 10 лет - сначала в жанре акробатики и гимнастики. После он попробовал свои силы в клоунаде и музыкальной эксцентриаде, но подлинных успехов достиг в дрессуре.

Борис Бирюков был удостоен ордена Почета и За заслуги перед Отечеством IV степени.

Напомним, также сегодня стало известно о смерти народного артиста РСФСР, пианиста Дмитрия Башкирова.