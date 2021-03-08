Умер народный артист России Дмитрий Башкиров

Ушел из жизни народный артист РСФСР, пианист и педагог Дмитрий Башкиров. О смерти выдающегося музыканта сообщает «Лента.ру» со ссылкой на его друга Льва Маркиза. Башкирову было 89 лет.

Дмитрий Башкиров родился в 1931 году в Тбилиси. Был одним из выдающихся пианистов XX века. Музыкант выступал в сотнях городов СССР и мира с известными коллективами - оркестрами Ленинградской и Московский филармоний, Королевским филармоническим, Чикагским симфоническим, Венским филармоническим и Парижским оркестрами. В основе его репертуара лежали произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта и Дебюсси.

Башкиров также снискал международную известность как педагог. Он преподавал в Московской консерватории, Высшей школе имени Королевы Софии в Мадриде и Международной фортепианной академии на озере Комо. В 1990 году Башкиров получил звание народного артиста РСФСР. Фото ria.ru