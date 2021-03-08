Семь человек погибли в крупном ДТП в Самарской области

В Самарской области в столкновении легкового и грузового автомобилей погибли семь человек. Все погибшие ехали в легковушке, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла 8 марта на трассе М5 «Урал». Легковой автомобиль Volkswagen Tiguan столкнулся с фурой Isuzi. Погибли все люди, ехавшие в легковушке. Водитель грузовика не пострадал.

По данным РИА Новости, возраст погибших - от 17 до 24 лет. Погибли пять мужчин и две женщины. По предварительным данным, причиной трагдеии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу.

По факту нарушения правил дорожного движения, вследствие которого погибли люди, возбуждено уголовное дело. Прокуратура также проверяет состояние улично-дорожной сети в месте инцидента. Фото источника