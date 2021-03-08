Более 10 тысяч случаев коронавируса выявлены в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 10 253 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 379 человек. Выздоровели 10 322 пациента. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 1421 новый зараженный, в Санкт-Петербурге - 956, в Вологодской области - 124, в Ленинградской области - 133, в Архангельской области - 118, в Мурманской области - 74.

Всего с начала пандемии в нашей стране выявлены 4 333 029 инфицированных Covid-19. Скончались 89 473 человека.

Напомним, в Карелии 7 марта выявлены 107 новых зараженных. Фото masheka.com