Врач назвала продукты, улучшающие здоровье женщин

Женщинам, которые хотят поддержать и улучшить свое здоровье, стоит включать в свой рацион продукты с высоким содержанием железа, с лецитином, клетчаткой и йодом, а также богатые витаминами С и Е. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Маргариту Макуху.

В рационе женщин есть особенности - они нуждаются в определенном спектре витаминов и минералов. Необходимо употреблять продукты, богатые железом. Они препятствуют развитию анемии и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы,

- рассказала Макуха. К таким продуктам относятся: нежирная говядина, печень куриная и говяжья, какао, спирулина, моллюски, чечевица, морская капуста и кунжут.

Женщинам для общего здоровья нужны полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богата жирная морская рыба, - они способствуют нормальному синтезу гормонов, поддерживают здоровье и молодость кожи и волос. Такие продукты, как фейхоа, морская капуста, кальмары, креветки, содержащие достаточное количество йода, улучшают обменные процессы в организме и помогают с профилактикой онкологических патологий.

Кроме того, для синтеза женских половых гормонов стоит включить в рацион лецитин - его можно найти в яйцах и некоторых растительных маслах, например, подсолнечном, соевом или хлопковом.

Шпинат, проростки пшеницы, цитрусовые и гречка содержат витамин С, который является мощным антиоксидантом, и витамин Е, который особо требуется при беременности. В рационе будущих мам обязательно должна присутствовать фолиевая кислота - она содержится в печени, шпинате, грецких орехах, фундуке, жирном твороге.

По данным исследования, средняя стоимость продуктовой корзины для женского здоровья составила 5 048 рублей - это в 2,3 раза дороже, чем продукты для мужского здоровья. Фото krovinfo.com