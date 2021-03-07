Энергетики предупредили жителей Карелии об отключениях света

На следующей неделе, с 9 по 14 марта, в Костомукше и тринадцати районах Карелии будут временно отключать электричество. Энергетики предупредили о производстве неотложных ремонтов, из-за чего могут возникнуть временные отключения.

Временные отключения электроэнергии возможны:

Лахденпохский район:

- С 9 по 14 марта с 9 до 17.00. Поселки Аккахарью, Костамоярви.

Сортавальский район:

- С 9 по 12 марта с 9 до 17.00. Поселки Рускеала (здание АЗС), Маткаселькя (фермерское хозяйство).

- 9 марта с 10 до 16.00. Город Сортавала: улицы Фанерная, Щорса, Чапаева.

Сегежский район:

- С 10 по 14 марта с 9 до 17.00. Поселок Кяргозеро.

- С 10 по 14 марта с 18 до 19.00. Поселки Пертозеро, Олений, Вача, Черный Порог.

Медвежьегорский район:

- 10 марта с 10 до 11.00. Поселок Сергиево.

- 10 марта с 10 до 17.00. Поселки Огорелыши, Данилово.

- С 9 по 12 марта с 9 до 17.00. Поселок Пиндуши (гаражный кооператив).

Лоухский район:

- 10 марта с 13 до 15.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

Кемский район:

- 9 марта с 9 до 11.00. Город Кемь: улица Слободская, переулок Рыбацкий.

- 10 и 12 марта с 8.3 до 17.00. Город Кемь: улица Набарежная (дома 1-9, 15-17, 10-А, 11-А, 14-А), улица Первомайская (дома 6-А, 11, 14), Вейлуда.

- 10 марта с 11 до 15.00. Поселок Панозеро.

- 11 марта с 10 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная (дома 1, 1-А, 2, 3), здания школы, котельной, фильтровальной станции, телевышка.

Кондопожский район:

- С 9 по 11 марта с 10 до 15.00. Деревня Лижма (частично).

- 9 марта с 14 до 16.00. Город Кондопога: улица Болотная.

- 10 марта с 9 до 12.00. Город Кондопога: улицы Пашкова, Карельская, Советов (дома 49-74), Нигозерская набережная, переулки Нигозерский, Каменистый.

- 11 марта с 9 до 12.00. Город Кондопога: улицы Гирвасская, Солнечная, Рябиновая, Сосновая, Березовая, Ольховая, Энтузиастов, Советов (частично), переулки Солнечный, Энтузиастов; деревня Сюрьга (садово-огородное товарищество «Солнечный Берег»).

- 12 марта с 10 до 15.00. Город Кондопога: улицы Летняя (дома 1-18), Советов (дома 117-А, 117-Б, 119, 121, 123, 125).

Прионежский район:

- С 9 по 12 марта с 10 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Яблочная, Савкины Поля.

- 9 марта с 10 до 16.00. Местечко Коноши: улица Лехнаволокская; село Заозерье: улицы Центральная (частично), Зеленая, Пионерская (частично), переулок Полевой; поселок Мелиоративный.

- 10 марта с 10 до 15.00. Деревня Шуйская Чупа (частично).

- 11 марта с 10 до 16.00. СНТ «Порожки»; деревни Верхний Бесовец (частично), СНТ «Бесовец».

- 12 марта с 10 до 14.00. Деревня Педасельга.

Пряжинский район:

- 10 и 11 марта с 10 до 16.00. Поселок Чална: улицы Набережная, Березовая, Дружинина, Новая, Хвойная, Комсомольская (частично).

- С 10 по 14 марта с 9 до 17.00. Деревня Кутижма (потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции).

Олонецкий район:

- 9 марта с 14 до 16.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Садовая, Луговая, Полевая, здания насосной станции и АЗС.

- 10 марта с 13.3 до 16.30. Город Олонец: улицы Комсомольская (дом 7), Свободы (дома 1-5), Володарского (дома 1-10), Партизанская (дома 1-11), переулок Партизанский.

- 11 марта с 13.3 до 16.30. Город Олонец: улицы Майская (дома 12-А, 13), Луначарского (дом 24-А), Лесная, Станция Олонец.

Питкярантский район:

- С 9 по 12 марта с 9 до 16.00. Город Питкяранта: улица Пионерская.

Калевальский район:

- 11 марта с 10 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Михеевой (дома 51, 86, 88), Вяйнямейнена (дома 37, 39, 106, 108, 110).

- 12 марта с 13 до 17.00. Поселок Калевала: улица Красноармейская (частично), здание пекарни.

Муезерский район:

- 9 марта с 15 до 17.00. Поселок Лендеры: улица Заречная.

- 10 марта с 14 до 16.00. Поселок Лендеры: улица Первомайская.

- 11 марта с 9 до 17.00. Поселок Лендеры: улица Заречная.

- 11 марта с 13.3 до 14.30. Поселок Ледмозеро: улица 50 лет ВЛКСМ, здания аптеки, поселковой администрации, Сбербанка.

Костомукша:

- 10 марта с 14 до 16.00. улицы Возрождения, Светлая (частично), вышка МТС, здание аптеки.

- 11 марта с 14 до 16.30. Город Костомукша (частично). (фото tverlife.ru)