Сделавшая предложение Путину россиянка все еще не замужем

Сделавшая предложение президенту Владимиру Путину жительница города невест так и не вышла замуж. Об этом сегодня пишут «Известия». О том, что случилось после этого, Юлия Шилова рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

Год назад во время рабочего визита главы государства в Иваново, россиянка передала президенту свои фото с номером телефона и краткой информацией о себе. Путин заявил, что после такого поступка россиянка прославится на всю страну.

Шилова рассказала, что президент ей так и не перезвонил. По ее словам, после обращения к Путину, у нее появилось много поклонников, но никто не сумел покорить ее сердце.

Жительница города Иванова считает президента «волевым, целеустремленным и сильным» и заявила, что давно им восхищается. (фото vesti.ru)