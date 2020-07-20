20 июля 2020, 16:05
Россия

Скончался известный российский телеведущий Александр Беляев

Знаменитый ведущий прогноза погоды долгое время боролся с онкологическим заболеванием

На 72-м году жизни скончался известный телеведущий и ученый-географ Александр Беляев. Об этом сообщил Андрей Малахов.

Умер Александр Беляев - человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу, 

- написал Малахов в своем Twitter.

Как сообщает РИА Новости, последние восемь лет Беляев боролся с раком легких. В 2017 году он перенес две операции.

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александр беляев
телеведущий
метеоролог
смерть
рак