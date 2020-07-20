20 июля 2020, 16:05
Скончался известный российский телеведущий Александр Беляев
Знаменитый ведущий прогноза погоды долгое время боролся с онкологическим заболеванием
На 72-м году жизни скончался известный телеведущий и ученый-географ Александр Беляев. Об этом сообщил Андрей Малахов.
Умер Александр Беляев - человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу,
- написал Малахов в своем Twitter.
Как сообщает РИА Новости, последние восемь лет Беляев боролся с раком легких. В 2017 году он перенес две операции.