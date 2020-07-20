20 июля 2020, 14:49
«Бессмертный полк» перенесли на 2021 год
Владимир Путин согласился с переносом главного патриотического мероприятия страны в связи с пандемией коронавируса
Акция «Бессмертный полк» в этом году проведена не будет. Мероприятие перенесли на 2021 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Владимира Путина.
Как сообщил президент во время своего визита в Крым, это решение вынужденное, оно связано с пандемией коронавируса.
Глава государства пообещал, что акция пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво», но уже в следующем году.
Напомним, пандемия вынудила скорректировать празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы прошел с ограниченным количеством зрителей 24 июня. 9 мая праздничные мероприятия не проводились.