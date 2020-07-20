«Бессмертный полк» перенесли на 2021 год

Акция «Бессмертный полк» в этом году проведена не будет. Мероприятие перенесли на 2021 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Владимира Путина.

Как сообщил президент во время своего визита в Крым, это решение вынужденное, оно связано с пандемией коронавируса.

Глава государства пообещал, что акция пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво», но уже в следующем году.

Напомним, пандемия вынудила скорректировать празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы прошел с ограниченным количеством зрителей 24 июня. 9 мая праздничные мероприятия не проводились.