Скончалась главный аллерголог Карелии Тамара Ерина

Не стало Тамары Сергеевны Ериной, выдающегося аллерголога-пульмонолога. Об этом сообщили в группе Республиканской больницы имени В.А. Баранова ВКонтакте.

Врач работала в пульмонологическом отделении больницы со дня его открытия в 1979 году.

Коллеги называют ее яркой личностью, замечательным человеком и профессионалом. Больше 30 лет Тамара Ерина была главным внештатным аллергологом Минздрава Карелии. В 2005 году ей присвоили звание Заслуженного врача РК.

- Коллеги навсегда запомнят её как человека незаурядного, яркого, излучающего огромную энергию. Коллектив Республиканской больницы приносит глубочайшие соболезнования родным и близким,

-сказано в некрологе.

Прощание состоится с 15:00 до 16:00 во вторник,13 декабря, в Траурном зале на улице Вольной, д. № 4. // фото: Республиканская больница имени В.А. Баранова/ВКонтакте