Об интересных фактах напомнили в День Конституции

Сегодня в России отмечается День Конституции. 12 декабря 1993 года, а позже, 19 сентября 1994 года, указом президента страны было объявлено государственным праздником. В пресс-службе правительства Карелии выпустили видео, в котором напомнили об интересных фактах, касающихся главного правого акта страны, начиная с 1918 года.

Стоит отметить, что в референдуме по принятию Основного закона приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей. С 1996 по 2008 годы в Конституцию был внесен ряд изменений, связанных с укрупнением субъектов Федерации, а также изменением их названий. Также вносились изменения в 2014 году в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи с принятием в РФ Крыма и Севастополя.

В январе 2020 года президент Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Основной закон. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России. Голосование было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Впервые оно проходило в течение нескольких дней – с 25 июня по 1 июля. Тогда в Конституцию были внесены 206 поправок, которые поддержали 77,92% проголосовавших. // Видео: vk.com/gov_karelia_ru.