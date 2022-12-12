Картофель, яблоки и цветы ввозили из Финляндии с нарушениями

В ноябре было выявлено 5 нарушений фитосанитарного законодательства на пропускном пункте «Вяртсиля» в Сортавальском районе, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Путешественники ввозили с нарушениями картофель, яблоки и горшечные растения.

Так, жительница Санкт-Петербурга, возвращаясь из Финляндии, в ручной клади провозила почти 6 кг яблок без необходимых документов. При этом без сертификата разрешено ввозить не более 5 кг подкарантинной продукции. У жителя Финляндии обнаружено без соответствующего разрешения 1,05 кг свежего картофеля, который перевозить без сертификата запрещено в любом количестве. С подобным нарушением пытались ввезти в Россию и цветы в горшках.

В отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ. // Фото: freepik.