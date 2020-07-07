Туроператоры рассказали о перспективах туристического сезона в Карелии

На сайте Ассоциации туроператоров опубликована аналитическая статья о предпочтениях россиян летом 2020 года.

Туроператоры утверждают, что 90% всех продаж на внутреннем рынке приходится на Черноморское побережье. Это Крым и курорты Краснодарского края, что уже вызывает некоторые проблемы с бронированием.

Положение, правда может смягчить Абхазия, которая заявила о своем открытии с 15 июля.

Сравнивая показатели с прошлогодними, можно предположить 10% турпотока на Москву и Санкт-Петребург, но на текущий момент экскурсионный туризм, по мнению генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, пребывает в «подвешенном» состоянии. Дословно:

«Например, в музеи Москвы и Санкт-Петербурга пока не зайти, операторская работа затруднена»

В этом сезоне среди альтернативных Югу направлений эксперт видит Калининград, где возможен отдых на побережье и экскурсионные программы, а также Карелию, на территории которой собраны все основные варианты отдыха, а также Подмосковье. По мнению эксперта, продажи Кавминвод пока не набрали нужную динамику, поскольку в регионе открылись не все объекты размещения.

На долю Карелии, эксперт прогнозирует всего несколько процентов от национального турпотока лета-2020. Но много это или мало в реальном исчислении?

Опрос показывает, что практически на всех базах отдыха и в гостевых домах региона есть гости. При попытке забронировать два места для отдыха в Рускеала на август, агрегатор показал всего 7 свободных мест, а через некоторое время вообще предложил поискать отель где-нибудь поблизости.

Таким образом, можно сделать вывод, что Карелия по-прежнему востребована у туристов и у местной туриндустрии есть шанс поправить свои дела до конца сезона.

