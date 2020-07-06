Завод по сортировке мусора будет построен в Карелии

Текст: Максим Тихонов

Последние тридцать лет мы слышим периодически возникающие разговоры о необходимости строительства в Карелии предприятия по сортировке и переработке мусора. Впрочем, дальше разговоров дело никогда не шло. Между тем, Карелия быстро и уверенно превращается в одну большую мусорную свалку, и уже всем понятно, что надо с этим что-то делать.

Потому лично я воспринял недавно представленный Министерством природных ресурсов и экологии Карелии проект строительства мусороперерабатывающих мощностей под Петрозаводском со смешанным чувством оптимизма и скепсиса. С одной стороны, хочется, чтобы это уже реализовалось, с другой – пока в это слабо верится. Однако интересно разобраться, что же там намечается.

Паспорт проекта

Инвестор: «МЦЕ Интернешнл», Чехия. Подразделение для реализации проекта в Карелии – ООО «МЦЕ Инвест Рус».

Концессионная инициатива: строительство экотехнопарка в Прионежском районе. Соглашение рассчитано на 30 лет и предусматривает строительство на базе свалки в районе Орзеги мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тысяч тонн в год, строительство современного полигона для размещения ТКО, строительство биогазовой станции.

Мусороперерабатывающий комплекс с сортировочными линиями будет выделять компоненты ТКО, пригодные для дальнейшего использования, переработки или производства. Отсортированные биологические компоненты будут отправляться на биогазовую станцию для выработки биогаза и биогрунта. И только небольшая часть отходов, которая не может получить «вторую жизнь» подлежит размещению на полигоне.

Проект соглашения предусматривает строительство всех объектов до 2023 года с вводом в эксплуатацию в начале 2024 года.

Объем инвестиций – более 1,5 млрд рублей.

Подробнее рассказать о проекте и о том, что он сулит Карелии, я попросил министра природных ресурсов и экологии республики Алексея Щепина.

Фото: ИА "Республика"

- Итак, потребность в переработке мусора есть, план есть, инвестор есть. Что дальше?

– Появление инвестора и концессионного предложения – это результат большой работы, проделанной главой республики и правительством Карелии в последние несколько лет. Возможно, эта работа не видна обществу, однако мы планомерно готовимся к организации цивилизованного обращения с отходами. Изучали опыт организации таких предприятий в Финляндии и в Чехии, пытались взять лучший опыт и современные методики. Сегодня мы определились в том, что именно нам нужно, и можем переходить к практике.

Предложение чешского инвестора находится на обсуждении в правительстве республики. Каждый орган государственной власти – от минприроды до минфина – должен рассмотреть его, понять, что намечается, высказать свои замечания и предложения. На это нам отведено 45 дней. Параллельно ведется работа по выделению участка под строительство. Это земли государственного лесного фонда, и сейчас мы переводим участок в другую категорию земель.

Дальше, в соответствии с законодательством, мы должны вынести это в публичную плоскость – объявить открытый конкурс, в котором могли бы поучаствовать и другие потенциальные инвесторы. В частности, это позволит нам выбрать и лучшее ценовое предложение. Ну а потом победивший проект может вступить в стадию реализации. Это подготовка проектно-сметной документации, ее государственная экологическая экспертиза, ну и, наконец, само строительство объектов.

Как мы рассчитываем, в начале 2024 года инвестор должен ввести объекты в эксплуатацию и дальше, работая в рамках существующего у нас тарифа на обращение с ТКО, в течение 30 лет обеспечить возврат своих инвестиций. Упоминаю о тарифе, потому что действительно важно, чтобы создание всей этой новой системы не привело к повышению расходов граждан. Здесь все останется по-прежнему.

– Алексей Александрович, известно отношение населения к размещению подобных объектов. С одной стороны, все приветствуют появление мусоропереработки. Но когда доходит до дела, люди принимаются кричать: «Где угодно, только не здесь, не у нас!» Почему именно район Орзеги? Вы не боитесь, что опять начнутся митинги, протесты разного рода экологов, активистов, которые сорвут ваши планы?

– Мы перебрали множество вариантов участков. Сошлись на том, что район Орзеги оптимален со всех точек зрения. И с экологической, и с экономической, и с логистической.

Во-первых, это место удаленное от жилья, населенных пунктов. Во-вторых, там уже есть полигон для размещения ТКО – это всем известная наша свалка, на которую десятилетиями вывозятся отходы нашей жизнедеятельности. Никакими технологиями там и не пахнет. А пахнет, я извиняюсь, совсем другим. Это и запахи, это и птицы, и грызуны, и катастрофический вред природе. То есть в результате размещения нового объекта там, как минимум, не станет хуже. Наоборот, мы ставим задачу, чтобы стало лучше. Ведь с появлением нового предприятия с новыми технологиями захоронение отходов сведется к минимуму. А мы получим возможность законсервировать и рекультивировать территорию нынешней, старой свалки и тем самым существенно снизить экологическую нагрузку. Причем снизить не на проценты – в разы! Подобные предприятия в Европе часто размещаются чуть ли не в границах городов. Но современные технологии настолько чисты, что местные жители не испытывают никаких негативных последствий.

– Вопрос, который вам наверняка будет задан, и не раз. У всех на памяти недавняя история в Шиесе Архангельской области, куда планировалось вывозить московский мусор. Мы помним и то, как под Пряжей вдруг образовался мусорный полигон, на который пошли мусоровозы из Санкт-Петербурга. Не несет ли нам такую опасность этот проект? Где гарантия, что к нам не повезут мусор из других регионов?

– Гарантия – это Территориальная схема обращения с ТКО, принятая в Карелии в прошлом году. Это официальный документ, он опубликован, каждый может с ним ознакомиться. По сути, схема – это декларация политики Карелии в сфере обращения с отходами. И этим документом Республика Карелия однозначно заявила: мы не принимаем и не будем принимать отходы из других регионов. Все! Тема закрыта. Нарушение в этой сфере преследуется законом. По схеме все обращение с ТКО зациклено внутри Карелии – нам надо хотя бы научиться со своим собственным мусором справляться.

И вот смотрите. В прошлом году Карелия, по официальным данным, «произвела» порядка 280 тысяч тонн ТКО. В реальности, если добавить сюда весь неучтенный мусор, цифра еще больше. Даже если новый комплекс в Орзеге заработает на полную проектную мощность – а это 200 тысяч тонн в год, то его нам не хватит, чтобы переработать наш собственный мусор. Не то что откуда-то завозить. Нам нужно будет думать о новых инвестициях, о каких-то новых проектах в этой сфере, возможно о том, чтобы подобное предприятие появилось где-то на севере Карелии…

– Алексей Александрович, вам не кажется, что в вашей схеме есть, как говорится, слабое звено? Это ООО «Автоспецтранс». Это – сбор и вывоз мусора. С начала «мусорной реформы» прошло уже достаточно времени, чтобы говорить о том, что к работе «Автоспецтранса» возникает много вопросов. Не будем вспоминать уже о раздельном сборе и вывозе мусора. Просто его-то нет! Из более чем половины населенных пунктов Карелии сегодня мусор не вывозится вообще. Завод-то построим, а вот кто ему мусор поставлять будет?

– Вы совершенно правы. И мы сегодня понимаем, что параллельно со строительством перерабатывающего комплекса надо серьезно работать с системой сбора и первичной сортировки мусора. А может быть, и выстраивать ее заново. В том числе и закладывать в бюджет республики серьезные средства на это, поскольку муниципалитеты с их бюджетами ничего сделать не смогут. Нужны сотни новых контейнерных площадок, тысячи контейнеров, спецтранспорт, логистика. Нужны площадки временного хранения ТКО, пункты сортировки. Это требует огромных сил и средств, но никто за нас в Карелии эту систему не выстроит. Поэтому мы рассматриваем сейчас вариант привлечения инвестиций в развитие Автоспецтранс.

– И все-таки лично вы верите, что проект мусоропереработки в Карелии будет реализован? Столько лет, при всех властях и руководителях в республике об этом только говорили. Почему именно в этот раз все должно сбыться?

– Видите ли, у нас сегодня просто выхода другого нет. Если раньше мусоропереработка была где-то в сфере благих намерений, пожеланий и мечтаний, то сейчас это – закон. Федеральный закон об обращении с ТКО принят, действует, и нам необходимо его исполнять. Да и все жители Карелии должны уже понять: наш мусор от нас ведь тоже никто не примет, не вывезет. Либо мы научимся его правильно собирать и перерабатывать, либо просто утонем в нем.