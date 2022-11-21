Скандальный памятник ювелиру Перхину открыли в Петрозаводске

Текст, фото: Елена Малишевская

21 ноября в Петрозаводске торжественно открыли памятник ювелиру Михаилу Перхину — уроженцу Ялгубы, мастеру компании Карла Фаберже. Открытию предшествовала мощная дискуссия в прессе и соцсетях, громкие заявления архитекторов. Члены Градостроительного совета даже выступили с открытым письмом, в котором по пунктам рассказали, почему монумент нецелесообразно ставить в створе улицы Титова.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен событием доволен: «Все вписалось, все получилось». Все остальные варианты, которые предлагал Градостроительный совет для установки памятника, считает неприемлемыми. В частности — на улице Свердлова или сбоку от Национальной библиотеки. Также обсуждалось место, где сейчас стоит Дерево дружбы, но оно уже занято.

«Сбоку от библиотеки если и ставить памятник, то, наверное, как-то связанный с литературой. Там со временем планируем открыть Парк чтения. И вообще, эта дискуссия мне непонятна. Вот, пишут, что памятник Перхину своим масштабом принижает значимость памятника Петру Первому. Что, в сантиметрах будем мериться?! Я считаю, что именно это место самое удачное. 90 процентов граждан все равно будут видеть скульптуру с набережной, с балюстрады мало кто смотрит. Разве памятник перекрывает вид на озеро? Никак не перекрывает. То есть когда господин Фролов (Архитектор, член Градостроительного совета. — Ред.) проектировал здесь рыбный ресторан, он не должен был перекрывать вид, а памятник, по его мнению, перекрывает?!».

Алексей Лесонен также сообщил, что не все работы по благоустройству территории закончены — после «усадки» памятника будут доделаны бордюры вокруг монумента. Скульптор Павел Калтыгин на открытии тоже был весел и удовлетворен своей работой.

Соавторы Калтыгина, архитектор Антон Королев и скульптор Юрий Горбунов рассказали, что весь спуск задумывался как единое целое, и скульптура получилась камерная, не большая и не маленькая, такая, как надо для этого места.

«Люди, когда увидели результат, начали менять свое мнение в лучшую сторону. И местные архитекторы уже высказываются положительно. Конечно, всех пугал размер - больше пяти метров, но это ведь вместе с постаментом, сама фигура совсем не большая. Перхин — ювелир, не идеолог, не вождь, не нужно ставить огромную скульптуру».

И тем не менее, выбор места для памятника Перхину нравится далеко не всем. Градостроительный совет против, экскурсоводы столицы Карелии тоже. Сергей Контти семь лет работает гидом и удивляется, что монумент разместили на набережной, которая и без того переполнена интересными объектами.

«Набережная и так этот город для туристов спасает на 70 процентов. Нечего показывать. Гаскойн спас вдруг Маркса - Английскую бывшую. Так и ювелиру надо было придумать место, куда можно было бы привести гостей города. А они, знаете что часто говорят? У вас нечего смотреть!».

Некоторые экскурсоводы высказываются более категорично — в Ялгубе нужно было ставить, в родной деревне Перхина, и пусть туда бы туристы ездили.

Небольшой соцопрос на открытии показал, что большинству сам памятник пришелся по душе. «Симпатичный» и даже «красивый», так говорили те малочисленные горожане, который знали про время торжественного события. Для тех, кто до сих пор не в курсе, кто такой Перхин, рядом с монументом разместили информационный стенд. Приходите, посмотрите, почитайте.