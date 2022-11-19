Карельские артисты проведут тренинги и поделятся мастерством

С 25 по 27 ноября в Карельском колледже культуры и искусств в Петрозаводске пройдет юбилейный фестиваль-конкурс театрального творчества «Открытый мир». Артисты поделятся своим мастерством с его участниками.

25 ноября в 13:00 – авторский актерский тренинг проведет заслуженная артистка Карелии, актриса Национального театра Александра Анискина (15 человек).

В 15:00 – открытый урок по дисциплине «Сценическая речь» проведет заслуженная артистка РК, актриса Национального театра Ольга Портретова (10 человек).

В 15:00 – открытый урок по дисциплине «Актерское мастерство» проведет актриса Национального театра, преподаватель колледжа Галина Филюшкина (8 человек).

26 ноября в 11:00 – мастер-класс «Элементы народной хореографии в театральных постановках» проведет заслуженная артистка РК, артистка балета Национального ансамбля песни и танца «Кантеле» Татьяна Тойкка (12 человек).

13:00 – открытый урок по дисциплине «Режиссура» проведет преподаватель колледжа Павел Маслов (15 человек).

14:00 – мастер-класс «Сценическое движение» проведет актер Театра драмы «Творческая мастерская» Руслан Арифуллин (25 человек).

15:00 – мастер-класс «Сценическое движение в работе актера» проведет заслуженная артистка РК, актриса Национального театра РК Ольга Портретова (25 человек).

27 ноября в 10:30 – актерский тренинг проведет актер Театра драмы «Творческая мастерская» Дмитрий Константинов (20 человек).

Записаться на мастер-классы можно по электронной почте mail@colcult.karelia.ru или по телефону 55-95-96 (доб.103). Для участников фестиваля участие бесплатное. // фото: unsplash.com