Скамейки и урны в скандинавском стиле установили в Петрозаводске

Новые скамейки и урны установили около лестницы на Пушкинской улице в районе пересечения со Свердлова в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации. Новые объекты благоустройства оформлены деревом в скандинавском стиле.

Зону отдыха и элементы пешеходной инфраструктуры благоустроили в рамках мероприятий 100-летия Карелии.

Ранее дорожки замостили плиткой, установили бортовые камни, устроили клумбы, газоны и смонтировали гранитные ступени. (фото пресс-центр администрации города)