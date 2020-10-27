При строительстве школы в Кеми выявлены нарушения

Специалисты Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору проверили строительство новой школы в Кеми.

«Основанием для контрольно-надзорных мероприятий стало извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, которые включают в себя подготовительные и земляные работы, а также устройство фундаментов для блок-модуля начальной школы»,

- сообщает надзорный комитет.

В результаты были выявлены нарушения, которые подрядчик ООО «СтройГрупп» должен будет устранить. Так, установлено, что работы по устройству фундаментов не завершены. Кроме того выявлены факты нарушения, касающиеся фактической организации строительной площадки, использования дополнительной территории вне земельного участка для строительства объекта, устройства водоотвода и ряда других объектов. На исправление нарушений подрядчику дали один месяц.

В отношении подрядчика составили материал за нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов. Максимальное наказание за подобные нарушения предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

По сообщению Госкомитета, на стройплощадке в настоящее время устанавливают башенный кран, собирают и устанавливают каркасы свай, выполняют пусконаладочные работы бетонно-растворного узла.

Ранее жители Кеми выражали опасения относительно выбранного места будущей школы. Местные жители считали, что школу возводят на болоте. Их опасения пытался развеять глава Карелии.(фото пресс-служба правительства РК и vk.com)