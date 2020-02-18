18 февраля 2020, 15:57
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в детсаду

Еще один дошкольник в Карелии пострадал, оставшись без надлежащего присмотра

СК по Карелии возбудил уголовное дело по факту получения травмы ребенком при падении. По версии следователей, девятилетняя воспитанница дошкольного образовательного учреждения осталась без надлежащего присмотра и контроля работников учреждения в игровой комнате. Во время игры девочка упала и получила травму руки.

Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Проводятся следственные действия, обстоятельства устанавливаются.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования четырехлетнего воспитанника детского сада в Прионежском районе. Как сообщал ранее портал «Петрозаводск говорит», инцидент произошел осенью прошлого года. Ребенок остался без присмотра воспитателя в детском саду и забрался на шведскую стенку. Дошкольник держался одной рукой за верхнюю перекладину, но не удержался и упал с высоты не менее двух метров. Ребенок получил травму.  При этом маты или другие амортизирующие настилы на полу у стенки отсутствовали.

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Ск по РК
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