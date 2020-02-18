СК возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в детсаду

СК по Карелии возбудил уголовное дело по факту получения травмы ребенком при падении. По версии следователей, девятилетняя воспитанница дошкольного образовательного учреждения осталась без надлежащего присмотра и контроля работников учреждения в игровой комнате. Во время игры девочка упала и получила травму руки.

Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Проводятся следственные действия, обстоятельства устанавливаются.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования четырехлетнего воспитанника детского сада в Прионежском районе. Как сообщал ранее портал «Петрозаводск говорит», инцидент произошел осенью прошлого года. Ребенок остался без присмотра воспитателя в детском саду и забрался на шведскую стенку. Дошкольник держался одной рукой за верхнюю перекладину, но не удержался и упал с высоты не менее двух метров. Ребенок получил травму. При этом маты или другие амортизирующие настилы на полу у стенки отсутствовали.