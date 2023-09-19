Ситуацию с крушением лодки и гибелью мужчины проверят следователи

После гибели мужчины в озере Муромское около острова Березовец следователи ведут проверку. Лодка с тремя рыбаками опрокинулась, один утонул, второй добрался до берега, а третьего до сих пор ищут, сообщили в СУ СКР по региону.

Несчастье случилось 16 сентября, трое мужчин отправились на рыбалку. Маломерное судно опрокинулось, люди оказались без спасательных жилетов в воде.

Самостоятельно добраться до берега смог 36–летний рыбак, тело 46-летнего мужчины нашли под перевернувшейся лодкой. Местонахождение третьего сейчас устанавливают.

Следователи осмотрели место, где обнаружили лодку и тело погибшего, назначили судебно–медицинскую экспертизу. // фото: СУ СКР по региону