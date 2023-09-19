19 сентября 2023, 18:48
Пенсионерка сделала замечание пьяной односельчанке – та ее избила
В пользу пострадавшей жительницы Прионежья с ее обидчицы взыскали деньги
Пожилая женщина в поселке Ладва пострадала от рук нетрезвой односельчанки. Она встретила ее на улице и сделала замечание, 34-летняя дама напала на 64-летнюю пенсионерку, сообщили в прокуратуре Карелии.
Пьяная женщина несколько раз ударила жительницу Прионежья по телу, причинив боль и повреждения. Пострадавшая пошла в полицию.
Мировой судья признал молодую женщину виновной в нанесении побоев и оштрафовал на пять тысяч рублей.
Но загладить свою вину подсудимая не спешила. Тогда прокурор обратился в суд с иском в пользу пенсионерки. Решением суда с виновной в пользу потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда в сумме 10 тысяч рублей. // фото: EKATERINA BOLOVTSOVA/pexels.com